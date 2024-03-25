"Я открыт для предложений, конечно, вновь хотелось бы поработать в России. Как будет конкретное предложение - рассмотрим. Пока ничего такого нет. С "Торпедо" я не общался", - заявил Черевченко в интервью "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что Игорь Черевченко может сменить на посту главного тренера московского "Торпедо" Олега Кононова, который приступил к работе в клубе лишь в январе текущего года. Однако, все стороны быстро опровергли эти слухи.
Последним местом работы 49-летнего специалиста остается клуб "Истиклол" из чемпионата Узбекистана. В России тренер возглавлял "Локомотив", "Балтику", тульский "Арсенал" и "Химки".
Экс-тренер "Локомотива" Черевченко: я открыт для предложений. Хотелось бы поработать в России
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Игорь Черевченко заявил о желании вновь тренировать в России.
Фото: официальный сайт РПЛ