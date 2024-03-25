"Дзюба должен быть основным нападающим в "Локомотиве". Сулейманов только в перспективе готов выходить в старте, он пока не готов. Как показал матч с "Сочи", Тимур ничего не смог сделать, хотя он вышел в стартовом составе. Пока он себя лучше проявляет, когда выходит на замену. Сейчас Дзюбе не с кем конкурировать в команде", - заявил Сенников.
В текущем сезоне Артем Дзюба принял участие в 18-ти матчах в составе "Локомотива" в РПЛ. Еще 5 раз 35-летний форвард выходил на поле в Кубке России. Всего на счету Дзюбы 4 гола и 3 результативные передачи в чемпионате. Контракт нападающего с "железнодорожниками" истекает в конце сезона, однако, в соглашении предусмотрена опция продления еще на год.
24-летний нападающий Тимур Сулейманов, перешедший в "Локомотив" в сентябре прошлого года на правах аренды из "Пари НН", принял участие в 20-ти матчах чемпионата и отличился трижды.
Источник: "РБ Спорт"
Сенников: Дзюба должен быть основным нападающим в "Локомотиве". Сейчас ему не с кем конкурировать
Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников оценил роль форварда клуба Артема Дзюбы и его игровое время.
Фото: официальный сайт "Локомотива"