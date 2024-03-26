- Были ли у меня предложения от клубов из Нидерландов или испанской Сегунды? К сожалению, нет. Может, был вариант с "Лиллем" у меня когда-то, но это всё в прошлом уже. Вижу ли смысл переходить в клуб не из топ-5 лиг? Всё зависит от многих факторов, тем более сейчас российским футболистам тяжело уехать в Европу. Захарян уехал за счёт возраста, буду надеяться, что и Пиняев уедет. У меня ещё три года контракта со "Спартаком", поэтому я в ожидании, - передаёт слова Зиньковского "РБ Спорт".
27-летний левый вингер Антон Зиньковский перешёл в московский "Спартак" в июле 2022 года из самарских "Крыльев Советов", сумма трансферной компенсации составила 3,2 миллиона евро. В текущем сезоне футболист провёл в составе красно-белых 27 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 4 забитых мяча и 1 результативный пас.
Всего Зиньковский сыграл за "Спартак" в 64 матчах, забил 7 голов и выполнил 8 результативных передач. Его действующий контракт с клубом истекает в июне 2027 года.
20-летний вингер Арсен Захарян в августе 2023 года перешёл из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад" за 13 миллионов евро.
Зиньковский: сейчас российским футболистам тяжело уехать в Европу. Захарян уехал за счёт возраста
Атакующий полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский прокомментировал свои дальнейшие карьерные планы.
Фото: ФК "Спартак"