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Мостовой: история Квинси в "Спартаке" завершена. На Зиньковском лежит большая ответственность - заменить Промеса

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Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с задержанием в ОАЭ атакующего хавбека красно-белых Квинси Промеса.
Фото: РИА Новости
- Наверное, Промеса ждать уже не стоит. В этом сезоне уж точно. Похоже, история Квинси в "Спартаке" завершена. На Зиньковском теперь лежит большая ответственность - он должен заменить Промеса. Антону надо прибавлять и выходить на новый уровень - данные для этого есть. Ему придётся взять роль лидера атаки на себя, - передаёт слова Мостового "РБ Спорт".

32-летний голландский левый вингер московского "Спартака" Квинси Промес перед возобновлением сезона попал под арест в Объединённых Арабских Эмиратах из-за оставления места ДТП и не смог вылететь вместе с командой в Российскую Федерацию. Футболисту грозит экстрадиция в Нидерланды, где он приговорён к семи с половиной годам лишения свободы по обвинению в нападении на своего кузена с применением холодного оружия и участии в организации контрабанды крупной партии запрещённых веществ.

27-летний левый вингер красно-белых Антон Зиньковский в текущем сезоне принял участие в 27 матчах за клуб во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.

Спартак Квинси Промес Антон Зиньковский Александр Мостовой
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