"Нападение "Спартака" переживает определенный кризис этой весной. Понятно, что сказывается потеря Промеса. Но куда исчез Соболев? Саша напоминает лишь тень себя прежнего, хотя он может показывать высокий уровень игры. Его форма далека от идеала", - цитирует Игнатьева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Александр Соболев провел за московский "Спартак" 21 матч и отметился семью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в восемь миллионов евро. После 20-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. Команда забила 27 голов в матчах РПЛ, при этом пропустив на один мяч меньше.
Борис Игнатьев: куда исчез Соболев? Саша напоминает лишь тень себя прежнего, хотя он может показывать высокий уровень
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев раскритиковал игру нападающего "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"