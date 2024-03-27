"Пока рано говорить о продлении Деограсии. Надо решить задачу. Все идет своим чередом. Да, соглашение будет продлено, если "Оренбург" спасется от вылета", - цитирует Андреева "РБ Спорт".
После 20-ти сыгранных туров "Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 19 очков. Давид Деограсия возглавил команду летом 2023 года, сменив на этом посту Иржи Ярошика. Подопечные Деограсии сыграют с грозненским "Ахматом" в плей-офф Пути регионов Кубка России, ранее команда уступила московскому "Спартаку" в четвертьфинале Пути РПЛ (2:3 - общ.)
Спортдир "Оренбурга" Андреев: пока рано говорить о продлении контракта с Деограсией, нужно не вылетить из РПЛ
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о продлении контракта Давидом Деограсией.
Фото: ФК "Оренбург"