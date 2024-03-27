Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился своими рассуждениями относительно футболистов Александра Кокорина и Константина Тюкавина. Напомним, что ранее Кокорин выступал за «Динамо» с 2008 по 2015 года, а Тюкавин сейчас защищает цвета «бело-голубых». По словам Орещука, у Тюкавина все еще впереди, а Кокорин не о чем не жалеет.
«Я видел, как Кокорин начинал и играл, и как Тюкавин начал и играет. Если бы у меня был выбор, конечно, я бы выбрал Кокорина. Но Кокорину с мозгами Тюкавина», - передает слова Орещука Metaratings.
Орещук: если бы у меня был выбор между Кокориным и Тюкавиным, я бы выбрал Кокорина
Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мыслями об Александре Кокорине и Константине Тюкавине.
Фото: ФК "Динамо"