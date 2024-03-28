"Ближайшие матчи в РПЛ покажут, есть ли на самом деле интрига. Пока сложно что-то сказать. Да, команды первой тройки достаточно близки по очкам друг к другу, но как ни крути — "Зенит" на две головы выше всех. Я думаю, что все-таки он станет чемпионом. Но все еще может измениться", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
После 20-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо", которое отстает от команды Сергея Семака на два очка. Напомним, что "Краснодар" занимал первое место в чемпионате во время зимней паузы и опережал "сине-бело-голубых" на два очка. После возобновления игр чемпионата, "быки" не одержали ни одной победы и главный тренер команды Владимир Ивич был отправлен в отставку, а на его место назначили Мурада Мусаева, который работал в клубе с 2018 по 2021 год.
Силкин: "Зенит" на две головы выше всех, но все может измениться
Российский тренер Сергей Силкин высказался о петербургском "Зенит" и борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"