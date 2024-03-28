Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался относительно приглашения наставника «Пари НН» Сергея Юрана пройти стажировку в нижегородском клубе. Напомним, что Александр Мостовой проходит обучение для получения тренерской лицензии, по итогам которой ему необходимо пройти стажировку в одном из футбольных клубов.
«Пока не нашел клуб, где мог бы пройти стажировку. То, что Юран пригласил пройти ее в «Пари НН» — вообще отлично! Мы с ним уже много-много лет общаемся и играли ведь вместе», - передает слова Мостового «СЭ».
Напомним, что Сергей Юран и Александр Мостовой вместе выступали в составе сборной России с 1992 по 1999 года.
Мостовой – о приглашении Юрана пройти стажировку в "Пари НН": вообще отлично!
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о приглашении главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана пройти стажировку в нижегородском клубе.
Фото: "РИА Новости"