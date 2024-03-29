"Сегодня мы сделали много индивидуальных ошибок. Соперник забил только четыре гола, они могли забить больше, это надо признать. Первый гол отправил нас в нокаут на 12-15 минут, в этот момент "Ростов" забил второй. Когда выходили на второй тайм, я попросил игроков забыть о первом тайме и искать гол. Мы пробовали давить, искать интригу, но у нас не было возможности и сил. "Ростов" победил по праву", - заявил Личка.
Первый матч 22-го тура РПЛ между "Динамо" и "Ростовом" завершился со счетом 1:4. Уже к 45-й минуте игры счет был разгромным. Футболисты "Ростова" Кирилл Щетинин, Данил Глебов и Мохаммад Мохеби забили в ворота "Динамо" три мяча. После перерыва Мохеби забил еще раз, а бразилец Бителло помог "Динамо" отыграть лишь 1 мяч.
В случае победы "Динамо" могло набрать 41 очко и минимум на сутки возглавить турнирную таблицу в РПЛ. Сейчас "Динамо" занимает 3-е место в чемпионате России и отстает от "Зенита" на 2 очка. Свой матч в 22-м туре (против "Крыльев Советов"), "Зенит" проведет 30-го марта.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Динамо" Личка: первый гол отправил нас в нокаут. "Ростов" победил по праву
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка прокомментировал поражение своей команды от "Ростова" в 22-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо"