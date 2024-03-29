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Пименов: Мусаев попытается взбодрить футболистов "Краснодара"

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Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов высказался о назначении Мурада Мусаева на пост наставника «Краснодара».
Фото: ФК "Краснодар"
Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов поделился своими мыслями относительно будущего «Краснодара» под руководством Мурада Мусаева. По словам Пименова, смена тренера по ходу сезона всех обескуражила. Также Пименов добавил, что футбол бывшего наставника «Краснодара» Владимира Ивича и нынешнего главного тренера «быков» Мурада Мусаева очень отличается, поэтому российскому специалисту необходимо правильно воспользоваться сильными сторонами имеющихся футболистов.

«Мусаев знает качества опытных футболистов «Краснодара», с новыми игроками он познакомился уже. Теперь он попытается взбодрить футболистов. Единственный момент: «Краснодар» не понравился по «физике». Они выглядят не так ярко, как в осенней части», - передает слова Пименова «Матч ТВ».

Руслан Пименов Краснодар Владимир Ивич Мурад Мусаев
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