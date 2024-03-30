— Кому как, а мне наша игра понравилась. Могли проиграть, но могли и выиграть, — приводит слова Иванова “РБ Спорт”.
Напомним, екатеринбургский “Урал” 30 марта на выезде сыграл против московского “Спартака”. Данная встреча вошла в программу 22-го тура чемпионата России по футболу. Команды не смогли выявить сильнейшего. Игра завершилась ничейным результатом – 0:0.
Президент “Урала” Иванов – о матче со “Спартаком”: могли проиграть, но могли и выиграть
Президент “Урала” Григорий Иванов прокомментировал ничью в игре с московским “Спартаком”.
Фото: ФК "Спартак"