"Команда как претендовала на медали, так и продолжает претендовать. Но теперь о чемпионстве можно забыть. Конечно, "Зенит" — претендент номер один на титул", - цитирует Тарханова "Евро-Футбол".
"Динамо" уступило "Ростову" в матче 22-го тура РПЛ со счетом 1:4. После 21-го сыгранного тура московский клуб занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 38 очков. Петербургский "Зенит" идет на первом месте с 41-м очком. Команда Марцела Лички сыграет с хабаровским СКА в 1/4 финала Пути регионов Кубка России. В зимнее трансферное окно "бело-голубые" не совершили ни одного приобретения.
Тарханов считает, что московскому "Динамо" стоит забыть о чемпионстве в РПЛ
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