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Семак: все футболисты "Зенита", кроме Фернандеса, готовятся к матчу со "Спартаком"

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу Кубка России со "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"
"Пока все готовятся, кроме Марио Фернандеса. В ближайшее время ждем по нему заключения, после чего будет понятно, что делать. Все остальные работают в общей группе", - цитирует Семака "Матч ТВ".

Защитник петербургского "Зенита" Марио Фернандес получил повреждение в товарищеской встрече с "Црвеной Звездой" (0:1). Команда Сергея Семака сыграет с московским "Спартаком" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, первая встреча состоится 3-го апреля в 20:30 по московскому времени. После 21-го сыгранного тура "сине-бело-голубые" лидируют в турнирной таблице российского чемпионата и опережают "Краснодар" на одно очко.

Кубок России Зенит Спартак Марио Фернандес
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