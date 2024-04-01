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Спортдир "Оренбурга" Андреев: у руководства клуба к главному тренеру Деограсии высокое доверие

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что клуб доверяет Давиду Деограсии.
Фото: ФК "Оренбург"
"К ситуации относимся негативно, но к следующим матчам готовимся спокойно и обычно. У руководства "Оренбурга" к главному тренеру Деограсии есть высокое доверие. В последних трёх играх в РПЛ у нас две ничьи и одна победа, что должно быть?", - цитирует Андреева Metaratings.

После 21-го сыгранного тура "Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 20 очков. Команда Давида Деограсии сыграла вничью с воронежским "Факелом" (0:0) в матче 22-го тура РПЛ. "Оренбург" 4-го апреля сыграет в 1/4 финала Пути регионов Кубка России с грозненским "Ахматом". Ранее Давид Деограсия работал в испанском "Тероре" и брестском "Динамо". Испанский специалист возглавил "Оренбург" 22 августа 2023 года, сменив на этом посту Иржи Ярошика.

Оренбург Андреев Деограсия
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