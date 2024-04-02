- В "Спартаке" ничего нового. Как прошлую весну провалили, так и сейчас началась эта весна. В марте три игры в РПЛ - 0 голов. "Спартак" с Промесом и без него - два разных "Спартака". Но "Спартак" приобрёл нападающего за 15 миллионов евро. Это большие деньги для нашего чемпионата. Угальде забивал в контрольных играх, где "Спартак" побеждал 5:0 и 6:0. Угальде должен полезно действовать в официальных играх. А этого, к сожалению, нет. От него требуются забитые мячи, а этого нет, - передаёт слова Аленичева "Чемпионат".
Московский "Спартак" в трёх весенних матчах Российской премьер-лиги набрал 2 очка, сыграв вничью с "Зенитом" и "Уралом" с одинаковым счётом 0:0 и проиграв на своём поле воронежскому "Факелу" (0:2). При этом красно-белые стали единственным клубом чемпионата, который не смог забить в мартовских турах РПЛ ни одного гола.
В текущей турнирной таблице "Спартак" с 32 очками в 21 матче находится на шестом месте. Отставание московского клуба от лидирующего "Зенита" составляет 9 очков.
Аленичев: в "Спартаке" ничего нового. Как прошлую весну провалили, так и сейчас
Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался о текущей ситуации в клубе по итогам 22 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"