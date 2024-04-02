Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
ДинамоЗавершен
Химки
0 - 0 (П 6 - 7) 0 067
РостовЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
1 - 1 1 1
ЭвертонЗавершен
Ноттингем Форест
3 - 1 3 1
ФулхэмЗавершен
Бернли
1 - 1 1 1
ВулверхэмптонЗавершен
Борнмут
1 - 0 1 0
Кристал ПэласЗавершен
Вест Хэм
1 - 1 1 1
ТоттенхэмЗавершен

Кубок Италии

Новости
Ювентус
2 - 0 2 0
ЛациоЗавершен

Кубок Германии

Новости
Саарбрюккен
0 - 2 0 2
КайзерслаутернЗавершен

Кубок Франции

Новости
Лион
3 - 0 3 0
ВалансьенЗавершен

Широков: может быть, Абаскаль не с тем богом советуется - надо с футбольным богом говорить

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал слова Гильермо Абаскаля о том, что ему помогает выбирать стартовый состав Бог.
Фото: ФК "Спартак"
"Мало ли кто с кем советуется. Главное, чтобы выигрывали. Может быть, он действительно шаманит. Но пока, может быть, не с тем богом советуется — надо с футбольным богом говорить", - цитирует Широкова "РБ Спорт".

Перед матчем 22-го тура РПЛ с "Уралом" (0:0) главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль заявил, что выбирать стартовый состав ему помогает Бог. После 21-го сыгранного тура московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля не одержала ни одной победы в чемпионате, а также не забила ни одного мяча.

Спартак Гильермо Абаскаль Роман Широков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится