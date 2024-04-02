"Мало ли кто с кем советуется. Главное, чтобы выигрывали. Может быть, он действительно шаманит. Но пока, может быть, не с тем богом советуется — надо с футбольным богом говорить", - цитирует Широкова "РБ Спорт".
Перед матчем 22-го тура РПЛ с "Уралом" (0:0) главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль заявил, что выбирать стартовый состав ему помогает Бог. После 21-го сыгранного тура московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля не одержала ни одной победы в чемпионате, а также не забила ни одного мяча.
Широков: может быть, Абаскаль не с тем богом советуется - надо с футбольным богом говорить
Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал слова Гильермо Абаскаля о том, что ему помогает выбирать стартовый состав Бог.
Фото: ФК "Спартак"