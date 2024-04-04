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Спортдиректор "Оренбурга": будущее Адамова от нас не зависит. Решение за "Зенитом", игроком и его агентом

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал будущее арендованного у "Зенита" защитника Арсена Адамова.
Фото: ФК "Оренбург"
"Будущее Арсена в "Оренбурге" от нас не зависит. Если для нас все хорошо закончится, конечно, мы хотели бы оставить у себя такого футболиста. А как все будет - это решение "Зенита", самого игрока и его агента", - цитирует Андреева "Матч ТВ".

"Оренбург" арендовал крайнего правого защитника "Зенита" Арсена Адамова летом прошлого года. Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Контракт 24-летнего игрока с "сине-бело-голубыми" истекает в июне 2026 года. За оренбуржцев Адамов провел 18 матчей в РПЛ и одну игру в Кубке России, в которых отличился двумя голевыми передачами.

Андреев Оренбург Арсен Адамов Зенит
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