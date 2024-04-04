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Кади Боржес: Ахметов сейчас в "Зените". Ему стоит забыть, что у него было в "Краснодаре"

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Полузащитник "Краснодара" Кади Боржес считает, что вингеру "Зенита" Ильзату Ахметову стоит забыть свое прошлое в краснодарском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
"Ахметов пожелал, чтобы "Локомотив" отобрал очки у "Краснодара"? Было бы странно, если бы он пожелал победы "Краснодару". Он сейчас в "Зените", и сфокусирован на своей команде. Ему стоит забыть, что у него было в "Краснодаре", - цитирует Кади "Матч ТВ".

Напомним, ранее игрок "Зенита" Ильзат Ахметов признался, что в матче 22?го тура российской Премьер-лиги рассчитывает на победу московского "Локомотива" над своим бывшим клубом "Краснодаром". Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

"Зенит" на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Клуб с берегов Невы набрал 41 очко в 21 матче и опережает идущий вторым "Краснодар" на одно очко.

Боржес Краснодар Ильзат Ахметов Зенит
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