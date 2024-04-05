– Мне кажется, “Спартак” должен умолять, чтобы он туда пришел. Но, на мой взгляд, Карпину это не нужно, он не раз говорил про это, но не прямым текстом. Ему нравится в “Ростове”.
Ранее Валерий Карпин, который уже работал в московском “Спартаке” с 2008 по 2014 год, заявил о том, что он не мечтает о возвращении в стан красно-белых.
Напомним, в настоящий момент времени московский “Спартак” возглавляет Гильермо Абаскаль. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми истекает в конце сезона 2024/2025.
Источник: “Матч ТВ”
Денис Давыдов: “Спартак” должен умолять Карпина, чтобы он вернулся
Экс-игрок “Спартака” Денис Давыдов высказался о возможном возвращении главного тренера “Ростова” и сборной России Валерия Карпина в стан красно-белых.
Фото: РФС