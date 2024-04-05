Армейцы одержали минимальную победу в 1/2 пути РПЛ Кубка России благодаря голу Виктора Давилы, который он забил ударом через себя.
"Отмечу супергол Давилы и то, что опять у армейцев была запара в самом конце, когда балтийцы вполне могли сравнять счет. У "Балтики" очень понравился Козлов, наглый нападающий, мог сравнивать счет", - сказал Шалимов.
Ответная игра состоится на домашнем стадионе ЦСКА "ВЭБ Арена" 17 апреля.
Источник: "РБ Спорт".
Шалимов: у ЦСКА была запара, "Балтика" могла сравнять счёт в концовке
Российский тренер Игорь Шалимов заявил, что "Балтика" могла сравнять счет на последних минутах в кубковой встрече с ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"