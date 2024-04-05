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Шалимов: у ЦСКА была запара, "Балтика" могла сравнять счёт в концовке

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Российский тренер Игорь Шалимов заявил, что "Балтика" могла сравнять счет на последних минутах в кубковой встрече с ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
Армейцы одержали минимальную победу в 1/2 пути РПЛ Кубка России благодаря голу Виктора Давилы, который он забил ударом через себя.

"Отмечу супергол Давилы и то, что опять у армейцев была запара в самом конце, когда балтийцы вполне могли сравнять счет. У "Балтики" очень понравился Козлов, наглый нападающий, мог сравнивать счет", - сказал Шалимов.

Ответная игра состоится на домашнем стадионе ЦСКА "ВЭБ Арена" 17 апреля.

Источник: "РБ Спорт".

Игорь Шалимов ЦСКА Балтика
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