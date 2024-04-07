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Личка: эти два удара были очень легкие. Мы подарили "Спартаку" два гола

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка прокомментировал поражение от "Спартака" в матче 23-го тура РПЛ (1:2).
Фото: Чемпионат.com
- Когда я пришел в раздевалку, поблагодарил всех за отношение к игре. Отдельно я сказал Игорю, что в жизни не все бывает розовым. К сожалению, эти 2 гола идут вратарю. Эти два удара очень легкие. К сожалению, получилось так, как получилось. Это было два подарка "Спартаку". До этого они не могли нас загрузить.

Сегодня, 7 апреля, "Динамо" потерпело поражение от "Спартака" в московском дерби в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги со счетом 1:2. Команда Марцела Лички вела в счете до 74-й минуты, однако голкипер "бело-голубых" Игорь Лещук дважды допустил ошибки, отбив мяч перед собой, после которых нападающий "красно-белых" Александр Соболев забил два мяча и принес своей команде волевую победу. Отметим, что это первая победа и первые голы "Спартака" в весенней части чемпионата России.

Источник: телеграм-канал "Успей Поймать"

Динамо Спартак Марцел Личка
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