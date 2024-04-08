"Шутят, что "Зенит" надо переименовать в "Зенит" Рио-де-Жанейро? Будет лучше, если они переименуются в "Зенит" Сан-Паулу. Там люди работают и там больше именитых футболистов", сказал Кафу в интервью "РБ Спорт".
В составе "Зенита" выступают 9 бразильских футболистов: защитники Нино, Родригао, Дуглас Сантос, Марио Фернандес, полузащитники Вендел и Клаудиньо, а также вингеры Педро, Артур и Густаво Мантуан. Центральный защитники бразильского "Интернасьонала" Роберт Ренан и хавбек "Гремио" Ду Кейроз также принадлежат "Зениту", но выступают на родине на правах аренды.
Экс-форвард "Зенита" Артем Дзюба, рассказывая о причинах ухода из санкт-петербургского клуба, заявил, что команда стала превращаться в "Зенит" Рио-де-Жанейро.
Кафу: "Зенит" Рио-де-Жанейро? Будет лучше, если они переименуются в "Зенит" Сан-Паулу
Экс-капитан сборной Бразилии Кафу поделился мнением о действующем чемпионе России "Зените".
Фото: Sputnik Грузия