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Кафу: "Зенит" Рио-де-Жанейро? Будет лучше, если они переименуются в "Зенит" Сан-Паулу

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Экс-капитан сборной Бразилии Кафу поделился мнением о действующем чемпионе России "Зените".
Фото: Sputnik Грузия
"Шутят, что "Зенит" надо переименовать в "Зенит" Рио-де-Жанейро? Будет лучше, если они переименуются в "Зенит" Сан-Паулу. Там люди работают и там больше именитых футболистов", сказал Кафу в интервью "РБ Спорт".

В составе "Зенита" выступают 9 бразильских футболистов: защитники Нино, Родригао, Дуглас Сантос, Марио Фернандес, полузащитники Вендел и Клаудиньо, а также вингеры Педро, Артур и Густаво Мантуан. Центральный защитники бразильского "Интернасьонала" Роберт Ренан и хавбек "Гремио" Ду Кейроз также принадлежат "Зениту", но выступают на родине на правах аренды.

Экс-форвард "Зенита" Артем Дзюба, рассказывая о причинах ухода из санкт-петербургского клуба, заявил, что команда стала превращаться в "Зенит" Рио-де-Жанейро.

Зенит Кафу
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