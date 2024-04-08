"При крайне плохой игре "Спартак" сумел вырвать победу благодаря двум чудовищным ошибкам Лещука. "Динамо", вместо крупной победы и борьбы за чемпионство, теперь рискует упустить и место в тройке", - заявил Аленичев.
Московский "Спартак" одержал волевую победу в 23-м туре чемпионата России в дерби против "Динамо". На гол полузащитника "бело-голубых" Луиса Чавеса дублем ответил форвард "Спартака" Александр Соболев. Оба гола "красно-белых" сопровождались неуверенной игрой голкипера "Динамо" Игоря Лещука.
Московское "Динамо" осталось на 3-м месте в турнирной таблице по итогам 23-го тура. В активе команды 38 очков, а отставание ЦСКА и "Локомотива" составляет 2 очка. В следующем туре "Динамо" сыграет на выезде с "Уралом" 14-го апреля. ЦСКА и "Локомотив" встретятся в очном матче 13-го апреля. "Спартак" 13-го апреля отправится в гости к "Сочи".
Источник: "Чемпионат"
Аленичев: "Спартак" вырвал победу при крайне плохой игре. "Динамо" теперь рискует упустить место в тройке
Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев раскритиковал игру своей бывшей команды против "Динамо" в 23-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости