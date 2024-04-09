"Когда я покидал команду, Федотов просто пожелал удачи, сказал напутственные слова. Сказал, что мне нужно немного изменить... У нас не было коннекта с ним во время работы, как игрок и тренер вообще не общались. Мне кажется, что, возможно, он не до конца меня понимал, потому что мы не общаемся. Может быть, он что?то думал обо мне, что на самом деле правдой не является", - цитирует Кучаева "Матч ТВ".
Константин Кучаев перешел в "Пари НН" из ЦСКА на в качестве свободного агента в зимнее трансферное окно. Полузащитник подписал контракт с волжанами до конца текущего сезона. Игрок провел за новый клуб три матча и отличился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 2,5 миллионов евро. После 22-х сыгранных туров команда Сергея Юрана занимает десятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 28 очков.
Кучаев: мне кажется, что Федотов не до конца меня понимал, потому что мы не общаемся
Полузащитник "Пари НН" Константин Кучаев высказался о работе с Владимиром Федотовым.
Фото: "Пари НН"