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Зиньковский - о словах Абаскаля о размере ворот: не хотел бы, чтобы ворота увеличивали

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Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский заявил, что не хотел бы увеличения площади футбольных ворот.
Фото: ФК "Спартак"
"Нет, не хотел бы, чтобы ворота увеличивали. Возможно, для "Спартака" в некоторых случаях можно, когда мы рядом с ними", - цитирует Зиньковского Sport24.

Ранее главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль заявил, что для того, чтобы команда начала больше забивать, нужно увеличить площадь футбольных ворот. После 22-х сыгранных туров "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков.

Спартак Антон Зиньковский Гильермо Абаскаль
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