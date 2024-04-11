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Агент Малкома: в данный момент ему будет сложно вернуться "Зенит"

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Агент вингера "Аль-Хиляля" Малкома Луис Фернандо Гарсия прокомментировал возможное возвращение игрока в Россию.
Фото: Getty Images
- Какое должно поступить предложение, чтобы Малком вернулся в "Зенит"? В данный момент ему будет сложно вернуться. Но здесь речь идет о большой сумме. У "Зенита" есть возможность заплатить столько, но не думаю, что "Аль-Хиляль" продаст его.

Напомним, Малком защищал цвета петербургского "Зенита" с лета 2019 года. В июле прошлого года бразильский вингер перебрался в саудовский "Аль-Хиляль". За "сине-бело-голубых" 27-летний нападающий провел 109 матчей, в которых забил 42 гола и сделал 24 голевые передачи. В составе клуба с берегов Невы Малком четырежды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Суперкубок страны и становился обладателем Кубка России.

Источник: "СЭ"

Зенит Филипе Малком Аль-Хиляль Российские трансферы
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