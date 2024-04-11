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Петржела: Семак — это русский Фергюсон

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Экс-наставник “Зенита” Властимил Петржела сравнил рулевого петербургского клуба Сергея Семака с бывшим тренером “Манчестер Юнайтед” Алексом Фергюсоном.
Фото: ФК "Зенит"
– Я согласен, что Семак — русский Фергюсон. Сергей станет таким же великим тренером для “Зенита”, как и сэр Алекс для “МЮ”.

Напомним, Сергей Семак является главным тренером петербургского “Зенита” с мая 2018 года. За пять лет специалист пять раз сумел привести сине-бело-голубых к чемпионству в Российской Премьер-Лиге. Более того, с сине-бело-голубыми Семак в общей сложности завоевал 10 трофеев. Его контракт с клубом истекает летом 2025 года.

Источник: “РБ Спорт”

Сергей Семак Властимил Петржела Алекс Фергюсон Зенит Манчестер Юнайтед
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