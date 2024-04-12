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Канчельскис: сможет ли Пиняев вновь привлечь внимание "МЮ"? Думаю, навряд ли после меня кто-то будет играть в "МЮ"

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о нападающем "Локомотива" Сергее Пиняеве.
Фото: ФК "Локомотив"
"Сможет ли Пиняев вновь привлечь внимание "Манчестер Юнайтед"? Академия, где он был, и основной состав — две разные вещи. Пускай возвращается в "Крылья". Может, там раскроет свой талант во второй раз, пока молодой. Думаю, навряд ли после меня кто-то будет играть в "МЮ", в Англии", - цитирует Канчельскиса "СЭ".

Ранее Сергея Пиняев проходил стажировку в английском "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне нападающий провел за московский "Локомотив" 30 матчей и отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в восемь миллионов евро. После 22-х сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 36 очков. "Железнодорожники" вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в Пути регионов екатеринбургскому "Уралу" со счетом 0:1.

Локомотив Сергей Пиняев Андрей Канчельскис
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