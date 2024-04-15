"Надо похвалить "Зенит", ведь до прихода нового руководства и Семака таких ведь не было результатов, хотя возможности были такие же. Можно сослаться на чемпионат Германии, там тоже на протяжении десятилетий лидирует "Бавария". Тем не менее клубы и сборная добивались хороших успехов", - заявил Гаджиев.
Санкт-петербургский "Зенит" является чемпионом России пяти последних лет. В текущем сезоне "сине-бело-голубые" также возглавляют чемпионскую гонку за семь туров до конца турнира. В 24-м туре РПЛ "Зенит" одолел на выезде "Краснодар" (2:1), занимающий 2-е место в турнирной таблице, и увеличил отрыв от ближайшего преследователя до 4-х очков.
14-го апреля леверкузенский "Байер" досрочно стал чемпионом Германии и прервал гегемонию мюнхенской "Баварии", которая удерживала звание сильнейшей команды Бундеслиги 11 сезонов подряд.
Источник: "Евро-футбол"
Гаджиев: надо похвалить "Зенит". До прихода Семака не было таких результатов, хотя возможности были те же
Фото: официальный сайт "Динамо" Махачкала