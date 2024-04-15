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Гаджиев: надо похвалить "Зенит". До прихода Семака не было таких результатов, хотя возможности были те же

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Президент "Динамо" Махачкала Гаджи Гаджиев похвалил "Зенит" за качественную работу.
Фото: официальный сайт "Динамо" Махачкала
"Надо похвалить "Зенит", ведь до прихода нового руководства и Семака таких ведь не было результатов, хотя возможности были такие же. Можно сослаться на чемпионат Германии, там тоже на протяжении десятилетий лидирует "Бавария". Тем не менее клубы и сборная добивались хороших успехов", - заявил Гаджиев.

Санкт-петербургский "Зенит" является чемпионом России пяти последних лет. В текущем сезоне "сине-бело-голубые" также возглавляют чемпионскую гонку за семь туров до конца турнира. В 24-м туре РПЛ "Зенит" одолел на выезде "Краснодар" (2:1), занимающий 2-е место в турнирной таблице, и увеличил отрыв от ближайшего преследователя до 4-х очков.

14-го апреля леверкузенский "Байер" досрочно стал чемпионом Германии и прервал гегемонию мюнхенской "Баварии", которая удерживала звание сильнейшей команды Бундеслиги 11 сезонов подряд.

Источник: "Евро-футбол"

Зенит Сергей Семак Гаджи Гаджиев
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