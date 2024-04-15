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Романцев - об увольнении Абаскаля: никогда не комментировал решения руководства "Спартака" в отношении тренеров

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Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев высказался об увольнении испанского наставника "красно-белых" Гильермо Абаскаля.
Фото: "СЭ"
"Никогда не комментировал решения руководства клуба в отношении тренеров - кого оно приглашало и с кем расставалось. Это мой принцип, от которого, извините, не собираюсь отступать. Это касается и отставки Абаскаля. Скажу лишь, что люди нашей профессии, только начинающие или уже с именем, с первого рабочего дня знают - их будущее непредсказуемо. И они должны быть к этому готовы", - заявил Романцев.

Испанский специалист Гильермо Абаскаль покинул пост главного тренера московского "Спартака" 14-го апреля. В последнем своем матче во главе "красно-белых" Абаскаль уступил "Сочи" (0:1), занимающему 16-е место в турнирной таблице. Сам "Спартак" после 23-х туров располагается на 7-й строчке с 35-ю очками.

В Кубке России "Спартак" дошел до стадии 1/2 финала "Пути РПЛ". Соперником "красно-белых" на данной стадии стал санкт-петербургский "Зенит". В первом матче двухматчевого противостояния "Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля уступил "Зениту" на своем поле со счетом 1:2. Ответная игра состоится в Петербурге 17-го апреля. Руководить клубом будет боснийский тренер Владимир Слишкович, который ранее входил в тренерский штаб Гильермо Абаскаля.

Источник: "СЭ"

Олег Романцев Спартак Гильермо Абаскаль
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