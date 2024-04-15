"Трудно определить увольнение Абаскаля. Все-таки его работа в первом сезоне, хотим мы этого или нет, была успешной. Но сделать правильные выводы, связанные с этим результатом, а также определить стратегию и развитие команды Абаскалю не удалось. Мне кажется, в "Спартаке" за последнее время работало большое количество российских и иностранных тренеров, поэтому большой разницы между ними нет", - цитирует Бышовца "Чемпионат".
Напомним, что вчера, 14-го апреля, испанский тренер Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку с должности главного тренера московского "Спартака" после поражения от "Сочи" в матче 23-го тура РПЛ (0:1). Абаскаль возглавил команду летом 2022 года, под его руководством клуб становился бронзовым призером в сезоне-2022/2023. После 24-х сыгранных туров "красно-белые" занимают седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на 12 очков. Московский клуб уступил команде Сергея Семака в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на должность главного тренера московского "Спартака" претендуют несколько иностранцев, а также Станислав Черчесов и Валерий Карпин.
Бышовец: трудно определить увольнение Абаскаля. Все-таки его работа в первом сезоне была успешной
Российский тренер Анатолий Бышовец высказался об увольнении Гильермо Абаскаля из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"