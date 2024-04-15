"Упал ли уровень чемпионата? Можно так рассуждать, можно говорить, что достаточно много хороших иностранцев приехало. Многие представляют свои сборные практически в каждом клубе. Любую команду возьмете — есть хорошие иностранцы, которые все-таки поднимают уровень", - цитирует Тимощука "РБ Спорт".
На данный момент в РПЛ выступают 172 легионера, что составляет 40,5 процентов от всех игроков. Самым дорогим иностранцем в чемпионате является полузащитник "Зенита" Вендел - его рыночная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 22 миллиона евро. После 23-х сыгранных туров петербургский клуб лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодара" на четыре очка. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо", которое отстает от команды Сергея Семака на девять очков.
Тимощук: в РПЛ есть хорошие иностранцы, которые все-таки поднимают уровень чемпионата
Помощник главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук высказался об уровне российского чемпионата.
Фото: ФК "Зенит"