Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нефтехимик
0 - 3 0 3
Динамо МхЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
6 - 0 6 0
ЭвертонЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
0 - 1 0 1
ВаленсияЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фиорентина
1 - 1 1 1
ДженоаЗавершен
Аталанта
2 - 2 2 2
ВеронаЗавершен

Игнатьев: с Промесом в составе "Спартак" бы не смотрелся так безлико в атаке, но это уже мало кого интересует

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Абаскаль может смело заявить, что у него не было ключевого игрока, вокруг которого строилась вся игра в атаке, поэтому команда так плохо играет. Хотя, понятно, что это больше отговорки. С таким составом надо забивать минимум в каждом матче, не говоря уже о победах. Разумеется, с Промесом в составе "Спартак" бы не смотрелся так безлико в атаке, но это уже мало кого интересует. Абаскаль уволен, а "Спартак" выпал из гонки за медали. А Промес вообще из футбола выпал", - цитирует Игнатьева "РБ Спорт".

Напомним, что Квинси Промес не вернулся со "Спартаком" после зимних сборов из ОАЭ, так как был задержан в аэропорту за побег с места ДТП. Ранее суд Амстердама приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. В текущем сезоне голландец отметился восьмью забитыми мячами и восьмью голевыми передачами в 21-й встрече.

Вчера, 14-го апреля испанский специалист Гильермо Абаскаль был уволен из московского "Спартака" после поражения от "Сочи" в матче 24-го тура РПЛ. После 23-х сыгранных туров "красно-белые" занимают седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на двенадцать очков. "Красно-белые" сыграют с петербургским клубом во втором полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России, в первой встрече команда Сергея Семака одержала победу со счетом 2:1. Забитыми мячами отличились: Угальде и Педро (дубль).

Спартак Борис Игнатьев Квинси Промес Гильермо Абаскаль
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится