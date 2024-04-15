"Абаскаль может смело заявить, что у него не было ключевого игрока, вокруг которого строилась вся игра в атаке, поэтому команда так плохо играет. Хотя, понятно, что это больше отговорки. С таким составом надо забивать минимум в каждом матче, не говоря уже о победах. Разумеется, с Промесом в составе "Спартак" бы не смотрелся так безлико в атаке, но это уже мало кого интересует. Абаскаль уволен, а "Спартак" выпал из гонки за медали. А Промес вообще из футбола выпал", - цитирует Игнатьева "РБ Спорт".
Напомним, что Квинси Промес не вернулся со "Спартаком" после зимних сборов из ОАЭ, так как был задержан в аэропорту за побег с места ДТП. Ранее суд Амстердама приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. В текущем сезоне голландец отметился восьмью забитыми мячами и восьмью голевыми передачами в 21-й встрече.
Вчера, 14-го апреля испанский специалист Гильермо Абаскаль был уволен из московского "Спартака" после поражения от "Сочи" в матче 24-го тура РПЛ. После 23-х сыгранных туров "красно-белые" занимают седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на двенадцать очков. "Красно-белые" сыграют с петербургским клубом во втором полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России, в первой встрече команда Сергея Семака одержала победу со счетом 2:1. Забитыми мячами отличились: Угальде и Педро (дубль).
Игнатьев: с Промесом в составе "Спартак" бы не смотрелся так безлико в атаке, но это уже мало кого интересует
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"