- У "Спартака" должна произойти какая-то встряска после увольнения Абаскаля. Возможно, это поднимет самоотдачу в команде. Противостояние "Зенита" и "Спартака" всегда является принципиальным матчем. Но самое главное, чтобы происходящие события в "Спартаке" не расслабили "Зенит". Я думаю, будет интересный матч, - передаёт слова Горшкова "Чемпионат".
17 апреля пройдёт ответный матч 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России "Зенит" - "Спартак", первая игра в Москве завершилась со счётом 2:1 в пользу "Зенита".
14 апреля официальный телеграм-канал красно-белых объявил об увольнении главного тренера - 35-летнего испанца Гильермо Абаскаля, возглавлявшего "Спартак" с июня 2022 года. В матче с "Зенитом" руководить москвичами будет боснийский помощник Абаскаля Владимир Слишкович.
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Александр Горшков: главное, чтобы увольнение Абаскаля из "Спартака" не расслабило "Зенит"
Экс-полузащитник "Зенита" Александр Горшков рассказал о своих ожиданиях от ответного матча полуфинала Пути РПЛ Кубка России с московским "Спартаком".
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