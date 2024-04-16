"Отрыв от "Краснодара"? Мы не думаем об этом, не смотрим в таблицу. Главное, чтобы "Зенит" всегда был сосредоточен на следующем матче, потому что именно он самый важный. Тем более впереди у нас очень непростые игры с "Оренбургом" и "Рубином", а потом выездная встреча с "Динамо", - сказал Кассьерра.
В 24-м туре Российской Премьер-Лиги "сине-бело-голубые" обыграли в гостях ближайшего преследователя клуб "Краснодар" (1:2). До важной игры клубы разделял всего один балл, после победы "Зенит" оторвался на четыре очка.
Несмотря на это, Кассьерра призвал своих одноклубников играть так, как будто этого преимущества нет – иначе можно потерять очки, отметил колумбийский форвард.
В следующем туре коллектив из Санкт-Петербурга на своем поле примет "Оренбург", "Краснодар" дома сыграет с воронежским "Факелом". До конца чемпионата остается 7 туров.
Источник: My Webpage
Кассьерра: отрыв от "Краснодара"? Мы не думаем об этом, не смотрим в таблицу
Колумбийский нападающий "Зенита" Матео Кассьерра высказался о лидирующей позиции команды в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"