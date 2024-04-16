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Кассьерра: отрыв от "Краснодара"? Мы не думаем об этом, не смотрим в таблицу

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Колумбийский нападающий "Зенита" Матео Кассьерра высказался о лидирующей позиции команды в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Отрыв от "Краснодара"? Мы не думаем об этом, не смотрим в таблицу. Главное, чтобы "Зенит" всегда был сосредоточен на следующем матче, потому что именно он самый важный. Тем более впереди у нас очень непростые игры с "Оренбургом" и "Рубином", а потом выездная встреча с "Динамо", - сказал Кассьерра.

В 24-м туре Российской Премьер-Лиги "сине-бело-голубые" обыграли в гостях ближайшего преследователя клуб "Краснодар" (1:2). До важной игры клубы разделял всего один балл, после победы "Зенит" оторвался на четыре очка.

Несмотря на это, Кассьерра призвал своих одноклубников играть так, как будто этого преимущества нет – иначе можно потерять очки, отметил колумбийский форвард.

В следующем туре коллектив из Санкт-Петербурга на своем поле примет "Оренбург", "Краснодар" дома сыграет с воронежским "Факелом". До конца чемпионата остается 7 туров.

Источник: My Webpage

Матео Кассьерра Зенит
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