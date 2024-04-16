"Мечтаю ли о Европе? Мечтаю, да. Все летом зависит от предложения. Если, дай бог, оно поступит, тогда будет какое-то обсуждение. А так, я всегда говорил и, наверное, буду говорить, что есть такая мечта и хочется себя там попробовать", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
В текущем сезоне Андрей Мостовой провел за петербургский "Зенит" 22 матча и отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 3,5 миллионов евро. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027. После 24-х сыгранных туров команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на четыре очка.
Андрей Мостовой: мечтаю о Европе, хочу себя там попробовать
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой признался, что хотел бы перейти в европейский клуб.
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