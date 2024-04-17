"Слава богу, что Абаскаля уволили. Можно было и раньше это сделать. Обычно, когда тренера увольняют, как бы он ни работал, его благодарят. В этот раз вообще тишина полная. Только Роман Зобнин очень сухо сказал: "Спасибо, Абаскаль, за работу". Это означает, что решение назрело. Уже не коммуницировали между собой игроки и тренер. В матче с "Зенитом" футболисты должны показать, что все проблемы были в Абаскале", - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".
Испанский главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль был уволен со своего поста 14-го апреля после поражения в матче 24-го тура РПЛ от "Сочи". Временно исполнять обязанности главного тренера и готовить команду к ответному матчу 1/2 финала "Пути РПЛ" Кубка России будет экс-ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.
Первый матч между "Спартаком" и "Зенитом" завершился минимальной победой "сине-бело-голубых". На гол коста-риканского форварда "Спартака" Манфреда Угальде дублем ответил бразильский новичок "Зенита" Педро. Ответный матч пройдет 17-го апреля в Санкт-Петербурге.
Мор: игроки "Спартака" в матче с "Зенитом" должны показать, что все проблемы были в Абаскале
Экс-футболист "Спартака" Эдуард Мор высказался об увольнении главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля накануне матча 1/2 финала Кубка России с "Зенитом".
Фото: официальный сайт "Спартака"