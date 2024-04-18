"Конкретики пока нет. Сезон идет, будем смотреть что будет дальше. Разговоры с руководством есть, но такого, чтобы мы конкретно сели и ударили по рукам, не было", - приводит слова Шунина "Sport 24".
Воспитанник московского "Динамо" Антон Шунин выступает за основную команду "бело-голубых" с января 2007-го года. В текущем сезоне 37-летний голкипер принял участие в 12-ти матчах РПЛ и 4 раза появлялся в воротах "Динамо" в Кубке России. Суммарно на счету Шунина 22 пропущенных мяча во всех турнирах в текущем сезоне.
Действующий контракт между Антоном Шуниным и "Динамо" подходит к концу летом 2024-го года.
Шунин: разговоры с руководством "Динамо" о новом контракте есть, но конкретики пока нет
Голкипер "Динамо" Антон Шунин рассказал, как продвигаются переговоры о продлении его контракта с московским клубом.
Фото: официальный сайт "Динамо"