– Мы верим в свои силы. Нам нужны очки, мы едем в Петербург за тремя очками. А там игра покажет, что из этого получится, — приводит слова Сивакова “РБ Спорт”.
Игра 25-го тура Российской Премьер-Лиги между “Зенитом” и “Оренбургом” состоится сегодня, 21 апреля. Она будет проходить в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток поединка запланирован на 16:15 по московскому времени.
Напомним, в первом круге чемпионата России “Оренбург” неожиданно обыграл “Зенит” со счетом 3:1.
Игрок “Оренбурга” Сиваков заявил, что команда едет на матч с “Зенитом” за тремя очками
Футболист “Оренбурга” Михаил Сиваков высказался о предстоящем матче с “Зенитом” в 25-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"