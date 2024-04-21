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Стали известны составы на матч 25-го тура РПЛ между "Пари НН" и "Динамо"

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"Пари Нижний Новгород" и "Динамо" опубликовали стартовые составы на матч 25-го тура Российской премьер-лиги.
Фото: ФК "Динамо"
Встреча 25-го тура РПЛ пройдет на домашнем стадионе нижегородцев, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Хозяева идут на 10-м месте с 28-ю очками в активе, "Динамо" набрали 38 баллов и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице. "Бело-голубые" проиграли в последних трех матчах РПЛ: "Ростову" (1:4), "Спартаку" (1:2) и "Уралу" (1:2).

Пари Нижний Новгород Динамо
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