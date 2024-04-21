"Ростов" сейчас выглядит неплохо, но фаворита в этой игре нет. "Спартак" вообще ничем не уступает "Ростову". Жду очень равный матч, все может быть. За "Ростов" будут свои трибуны. Шансы равны – 50 на 50", - сказал Мостовой.
Встреча между "Спартаком" и "Ростовом" пройдет 21 апреля на стадионе "Ростов Арена", стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. "Красно-белые" после 23-х сыгранных туров занимают 7-ю позицию в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю очками в активе. Ростовчане находятся в одном балле от москвичей, занимая 8-ю строчку с 34-мя набранными очками. В первом круге "Спартак" на своем поле одержал победу над "Ростовом" со счетом 2:1.
Напомним, руководить московской командой в предстоящем матче будет Владимир Слишкович, он временно исполняет обязанности главного тренера после увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: "Спартак" вообще ничем не уступает "Ростову", фаворита в игре нет
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"