- Насколько реален интерес этих клубов к Пиняеву? Нереально, он здесь-то не играет. Пускай пока покажет что-нибудь здесь, до уровня топ-команд АПЛ ему еще далеко. Талант не всегда гарантирует стабильную игру.
Напомним, ранее сообщилось о том, что английские клубы "Челси" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к крайнему фланговому нападающему московского "Локомотива" и сборной России Сергею Пиняеву.
19-летний Пиняев перешел в стан "железнодорожников" в январе прошлого года из самарских "Крыльев Советов". Действующий контракт игрока со столичным клубом рассчитан до конца декабря 2026 года. В этом сезоне вингер провел за красно-зеленых" 32 матча, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.
Источник: "Матч ТВ"
Широков - об интересе "Ман Сити" и "Челси" к Пиняеву: нереально, он здесь-то не играет
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал информацию об интересе со стороны "Манчестер Сити" и "Челси" к вингеру "Локомотива" Сергею Пиняеву.
Фото: ФК "Локомотив"