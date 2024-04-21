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Широков - об интересе "Ман Сити" и "Челси" к Пиняеву: нереально, он здесь-то не играет

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Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал информацию об интересе со стороны "Манчестер Сити" и "Челси" к вингеру "Локомотива" Сергею Пиняеву.
Фото: ФК "Локомотив"
- Насколько реален интерес этих клубов к Пиняеву? Нереально, он здесь-то не играет. Пускай пока покажет что-нибудь здесь, до уровня топ-команд АПЛ ему еще далеко. Талант не всегда гарантирует стабильную игру.

Напомним, ранее сообщилось о том, что английские клубы "Челси" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к крайнему фланговому нападающему московского "Локомотива" и сборной России Сергею Пиняеву.

19-летний Пиняев перешел в стан "железнодорожников" в январе прошлого года из самарских "Крыльев Советов". Действующий контракт игрока со столичным клубом рассчитан до конца декабря 2026 года. В этом сезоне вингер провел за красно-зеленых" 32 матча, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.

Источник: "Матч ТВ"

Сергей Пиняев Локомотив Роман Широков Манчестер Сити Челси Российские трансферы
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