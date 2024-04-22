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Гендиректор "Спартака" Малышев: очевидно, что мы недовольны работой Эшуорта

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Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев прокомментировал расставание с техническим директором клуба Полом Эшуортом.
Фото: ФК "Спартак"
- Была договоренность, что Пол останется до конца сезона. Но в какой-то момент мы достигли договоренности об уходе... Довольны ли его работой? Очевидно, что нет. Результата его усилений нет.

Напомним, 11 апреля столичный "Спартак" объявил об уходе из клуба технического директора Пола Эшуорта.

Англичанин работал в московской команде с осени 2022 года, занимая пост спортивного директора "красно-белых". В январе этого года Эшуорт перешел на должность технического директора клуба, а новым спортивным директором "Спартака" был назначен Томаш Амарал.

Источник: "Матч ТВ"

Малышев Спартак Пол Эшуорт
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