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Мостовой: верните Абаскаля! "Спартак" не привык побеждать так крупно

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу "Спартака" над "Ростовом" в матче 25-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
"Спартак" не привык побеждать так крупно, поэтому верните Абаскаля. "Спартак" начал давить с первых минут и забил хороший гол. Они сразу показали, кто здесь хозяин. Другое дело, что "Ростов" встрепенулся и провёл хорошие десять минут, сравняв счёт. Всё равно присутствовало чувство, что "Спартак" играет с запасом", - заявил Мостовой.

Московский "Спартак" одержал разгромную победу над "Ростовом" в первой игре РПЛ после увольнения испанского главного тренера Гильермо Абаскаля. Напомним, боснийский специалист Владимир Слишкович возглавил "Спартак" в статусе исполняющего обязанности главного тренера 14-го апреля.

Под руководством Слишковича "красно-белые" отправили пять мячей в ворота "Ростова" и одержали разгромную победу в выездном матче в рамках 25-го тура РПЛ (5:1). Голы за "Спартак" забивали вингеры Хесус Медина (дубль) и Тео Бонгонда, защитник Даниил Хлусевич и полузащитник Кристофер Мартинс.

Источник: "Чемпионат"

Спартак Ростов Александр Мостовой
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