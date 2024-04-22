"Сейчас очень интересны матчи команд, которые находятся внизу таблицы РПЛ. Остается все меньше игр, и каждая осечка играет громаднейшую роль. Кто сделает чудо, тот и останется", - сказал Семин.
На последнем 16-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги находится "Сочи", команда за 6 туров до конца чемпионата набрала 19 очков – меньше всех в РПЛ. На 15-й позиции в зоне вылета с 23-мя очками расположился грозненский "Ахмат", столько же баллов у калининградской "Балтики", которая идет на 14-м месте. В предстоящем 21-м туре сыграют конкуренты за сохранение места в РПЛ - "Ахмат" примет в Грозном "Сочи", калининградцы попробуют зацепиться за очки в Краснодаре.
Источник: "Чемпионат"
Семин – об аутсайдерах РПЛ: кто сделает чудо, тот и останется
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о клубах, которые борются за сохранение прописки в РПЛ.
Фото: РФС