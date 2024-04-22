"Эмоции от победы над "Ростовом" положительные. Хорошо провели игру. План, который хотели осуществить — осуществили. Как я говорил после игры с "Зенитом", что-то новенькое доработаем, всё покажут и объяснят. Вчера старались уже воплотить. Неплохо получилось. Считаю, что заслуженные три очка везём домой", - сказал Игнатов.
Встреча между "Ростовом" и московским "Спартаком" проходила на стадионе "Ростов Арена". Дублем в составе "красно-белых" отличился полузащитник Хесус Медина. Оставшиеся голы на счету Даниила Хлусевича, Кристофера Мартинса и Тео Бонгонды. Ростовчане смогли ответить только одним голом Егора Голенкова. После победы "Спартак" поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков за шесть туров до конца. В следующей игре спартаковцы отправятся в гости к ЦСКА на московское дерби. Напомним, после увольнения Гильермо Абаскаля "Спартаком" временно руководит Владимир Слишкович.
Источник: "Чемпионат"
Игнатов – о победной игре с "Ростовом": заслуженные три очка везём домой
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов прокомментировал победную игру с "Ростовом" (1:5) в 25-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"