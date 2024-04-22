- Слишкович? Что-то в нём есть, мне кажется, ребята нормально к нему относятся, есть какая-то "химия". Он управляет игрой, произошла разительная перемена после Абаскаля, - передаёт слова Булатова Metaratings.ru.
41-летний боснийский тренер Владимир Слишкович работал в тренерском штабе московского "Спартака" с июня 2022 года в качестве помощника испанца Гильермо Абаскаля. После ухода испанского специалиста из клуба Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством красно-белые в матче 25 тура РПЛ обыграли в гостях "Ростов" со счётом 5:1.
Булатов: в Слишковиче что-то есть, произошла разительная перемена после ухода из "Спартака" Абаскаля
Экс-полузащитник "Спартака" Виктор Булатов высказался об исполняющем обязанности главного тренера красно-белых боснийце Владимире Слишковиче.
Фото: ФК "Спартак"