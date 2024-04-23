- ЦСКА, однозначно, к матчу со "Спартаком" оправится после поражения от "Ахмата". Я не думаю, что на такое дерби могут повлиять какие-то предыдущие результаты. Федотов очень опытный тренер, поэтому ЦСКА будет максимально мотивирован на предстоящий матч. Что касается "Спартака" - у команды была приличная ротация в матче с "Ростовом", а также Слишкович поменял сочетания. Поэтому если "Спартак" наберёт ход, то, конечно, даже ЦСКА будет сложно остановить красно-белых. Потому что психологический барьер в "Спартаке" преодолён, - передаёт слова Бояринцева "Чемпионат".
25 апреля состоится матч перенесённого с марта 2024 года из-за президентских выборов 21 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Спартак", стартовый свисток дерби прозвучит в 20:30 по московскому времени. В турнирной таблице чемпионата красно-белые занимают четвёртую строчку, набрав 38 очков в 24 матчах, в активе красно-синих 37 очков и шестое место.
В предыдущем 25 туре РПЛ ЦСКА на своём поле уступил со счётом 1:2 грозненскому "Ахмату" с двумя удалениями центральных защитников Виллиана Роши и Игоря Дивеева, "Спартак" на выезде разгромил "Ростов" со счётом 5:1.
Бояринцев: "Спартак" преодолел психологический барьер, даже ЦСКА будет сложно его остановить
Экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с ЦСКА в рамках перенесённого 21 тура РПЛ.
Фото: ФК "Сокол"