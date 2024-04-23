"Сергея все устроило, нас все устроило. Чисто физически сейчас у нас разъезды, как только в Ростове будет несколько дней, он заедет в офис и подпишет бумаги. Контракт будет рассчитан на год? Нет. Сейчас не хотелось бы разглашать детали", - цитируют спортивного директора "Ростова" Алексея Рыскина "РИА Новости".
В текущем сезоне Сергей Песьяков принял участие в 22-х матчах чемпионата в составе "Ростова" и дважды защищал ворота клуба в матчах Кубка России. Действующий контракт 35-летнего голкипера с клубом истекает в конце сезона.
В матче 25-го тура Премьер-лиги против "Спартака" (1:5) Сергей Песьяков вышел на поле с первых минут, однако, не смог доиграть матч из-за повреждения. На исходе часа игры он уступил свое место второму вратарю Никите Медведеву.
"Ростов" договорился с Песьяковым о продлении контракта
Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков согласовал условия нового контракта с командой.
Фото: официальный сайт "Ростова"